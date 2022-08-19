4 لاعبين من هذه الدولة العربية يشاركون في مباراة بإسرائيل!

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تواجد 4 لاعبين جزائريين برفقة فريقهم نيس الفرنسي خلال المباراة التي خسرها أمام مكابي تل أبيب الإسرائيلي، ضمن منافسات الدور التمهيدي لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.وخسر نيس على ملعب "بلومفيلد" في تل أبيب أمام مكابي بهدف دون رد في ذهاب منافسات التأهل لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي، ومن المقرر أن يستضيف مباراة الإياب على ملعب "اليانز ريفييرا".ويضم نيس في صفوفه 5 لاعبين جزائريين، إضافة إلى لاعبين اثنين ينحدران من أصول جزائرية ويحملان الجنسية الفرنسية.وأشرك السويسري لوسيان فافر، مدرب نيس، خلال المباراة، الثنائي الجزائري يوسف عطال وأندي ديلور في التشكيلة الأساسية، وفي الشوط الثاني أشرك لاعباً جزائرياً ثالثاً هو بلال براهيمي، كما أقحم الجزائري الأصل الفرنسي الجنسية أمين غويري.في المقابل تواجد على دكة بدلاء نيس كل من هشام بوداوي وبدر الدين بوعناني، والحارس تيدي بولهندي.وسبق أن رفض العديد من اللاعبين الجزائريين التوجه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة سابقاً مع أنديتهم الأوروبية، وكان آخرهم أحمد توبة، لاعب فريق إسطنبول باشاك شهير التركي، الذي رفض السفر مع فريقه إلى إسرائيل، من أجل خوض مباراة مهمة.(عربي بوست)