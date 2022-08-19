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رياضة

ميسي وزملاؤه محرومون من الـIce tea والمشروبات الغازية.. ما السبب؟

Lebanon 24
19-08-2022 | 02:00
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كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن كريستوف جالتيه، مدرب باريس سان جيرمان، ولويس كامبوس المستشار الرياضي، تحركا لإصلاح مشكلة داخل صفوف الفريق.

وأضافت أن النادي الباريسي استعان بخبير تغذية بشكل يومي، كان لاعبا إسبانيا سابقا، وكان قراره الأول منع اللاعبين من تناول الشاي المثلج والمشروبات الغازية.
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وأوضحت الصحيفة، أن هذه المشروبات لا تناسب اللاعبين الذين يتنافسون في مستويات كبيرة، ومع ذلك لم يلتفت لها المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو، أو المدير الرياضي ليوناردو.


ولفتت أيضا إلى أن خبير التغذية يجتمع يوميا مع لاعبي باريس سان جيرمان، مرتين على هامش وجبتي الإفطار والغداء، للتأكيد على بعض التعليمات.
 
(ملاعب)
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