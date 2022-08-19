Advertisement

رياضة

ليفاندوفسكي يتعرض لموقف مثير للذعر في برشلونة... ماذا حصل معه؟

Lebanon 24
19-08-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-982236-637965075060023473.jpg
Doc-P-982236-637965075060023473.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أصيب بالذعر أمس الخميس، عندما تعرض للسرقة لدى وصوله إلى سيوداد ديبورتيفا قبل حصة برشلونة التدريبية بعد الظهر.

وأثناء انتظار الجماهير كالعادة لوصول اللاعبين، انتهز شخص الفرصة لفتح باب مساعد السائق في سيارة ليفاندوفسكي، وتم سرقة ساعة بقيمة 75 ألف يورو مباشرة من معصمه، وحاولوا سرقة هاتفه بحسب ما أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية.
Advertisement

وأخذ اللص الساعة ذات الشريط البرتقالي، وأخفاها تحت شجرة، ليفاندوفسكي حاول استعادة الساعة بنفسه بعد الحادث، وقام بمطاردته بالسيارة، لكنه تعرض لحادث صغير.

لاحقا الشرطة استطاعت إلقاء القبض على الفاعل وإعادة الساعة للمهاجم البولندي، ومكثوا حتى الساعة السادسة مساء. 

وقالت الصحيفة إن الحادث لم يمنع المهاجم من التدريب بشكل طبيعي قبل مباراة غدا الأحد ضد ريال سوسيداد.

 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-08-19
15:00 | 2022-08-19
14:00 | 2022-08-19
08:00 | 2022-08-19
05:00 | 2022-08-19
02:00 | 2022-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website