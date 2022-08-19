ليفاندوفسكي يتعرض لموقف مثير للذعر في برشلونة... ماذا حصل معه؟

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قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أصيب بالذعر أمس الخميس، عندما تعرض للسرقة لدى وصوله إلى سيوداد ديبورتيفا قبل حصة برشلونة التدريبية بعد الظهر.وأثناء انتظار الجماهير كالعادة لوصول اللاعبين، انتهز شخص الفرصة لفتح باب مساعد السائق في سيارة ليفاندوفسكي، وتم سرقة ساعة بقيمة 75 ألف يورو مباشرة من معصمه، وحاولوا سرقة هاتفه بحسب ما أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية.وأخذ اللص الساعة ذات الشريط البرتقالي، وأخفاها تحت شجرة، ليفاندوفسكي حاول استعادة الساعة بنفسه بعد الحادث، وقام بمطاردته بالسيارة، لكنه تعرض لحادث صغير.لاحقا الشرطة استطاعت إلقاء القبض على الفاعل وإعادة الساعة للمهاجم البولندي، ومكثوا حتى الساعة السادسة مساء.وقالت الصحيفة إن الحادث لم يمنع المهاجم من التدريب بشكل طبيعي قبل مباراة غدا الأحد ضد ريال سوسيداد.