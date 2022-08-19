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رياضة
مدرب مانشستر يونايتد يؤكد موقفه من مستقبل رونالدو
Lebanon 24
19-08-2022
|
23:00
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أكد الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد لكرة القدم، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، موجود ضمن خططه، وذلك ردا على الأنباء المتداولة حول رحيله عن النادي.
وتشير التقارير إلى أن رونالدو يتمسك بالرحيل عن ملعب "أولد ترافورد" خلال فترة الانتقال الصيفية الحالية، إلى ناد يمنحه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
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وقال تين هاج، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة: "رونالدو موجود ضمن خططي مع الفريق، هذا كل ما لدي في هذا الشأن".
وعن عضب رونالدو الشديد بعد الهزيمة المذلة لمانشستر يونايتد أمام مضيفه برينتفورد (0-4) الأسبوع الماضي، ضمن الجولة الثانية من "البريميرليغ"، قال الهولندي: "لا أعرف لماذا تسلطون الضوء على رونالدو فقط منذ يوم السبت؟".
وأوضح إريك تين هاج: "الفريق كله كان سيئا والجميع عاش لحظات عصيبة بما في ذلك رونالدو".
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