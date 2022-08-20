حفيد أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي يستعد لنزال "الثأري" ضد سانشيز (فيديو)

يستعد الملاكم الأميركي، نيكو علي والش، حفيد أسطورة الملاكمة الأميركي محمد علي "كلاي" بطل العالم الأسبق في الوزن الثقيل، لنزال قوي أمام المكسيكي رييس سانشيز، يوم السبت المقبل.



يبلغ الملاكم نيكو علي، من العمر 22 عاما، وهو ابن روبرت والش ورشيدة ابنة محمد علي، وقد وقع عقد الاحتراف الأول كملاكم في حزيران عام 2021.

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ويتوقع نيكو والش في تصريحات أدلى بها، أن يكون أفضل حالا من جده الأسطورة محمد علي عندما ينافس في حلبة "بيشانغا أرينا" بمدينة سان دييغو الأميركية، حيث خاض محمد علي نزالًا في نفس المبنى وخسر أمام كين نورتون في مارس عام 1973.