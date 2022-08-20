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رياضة

مدافع تشيلسي: شعري هويتي ولن أقصه بسبب "حادثة توتنهام"

Lebanon 24
20-08-2022 | 14:00
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أكد الظهير الأيسر الإسباني، مارك كوكوريلا، أن ما حدث معه خلال مباراة فريقه، تشيلسي، مع ضيفه، توتنهام، لن تدفعه إلى قص شعره الطويل، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا".

وكان تشيلسي قد تعاقد هذا الموسم مع كوكوريلا (24 عاما)، بعد شراء خدماته من منافسه في الدوري الإنكليزي الممتاز، برايتون، بعقد لمدة ستة مواسم.
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ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة إلا أن التقارير البريطانية أشارت إلى أنها بلغت 60 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 73 مليون دولار أميركي تقريبا.

وخلال مشاركته في مباراة "البلوز" ضد توتنهام، أقدم اللاعب الأرجنتي، كريستيان غابرييل روميرو، على شد شعر المدافع الإسباني مما أدى إلى إيقاع الأخير أرضا دون أن يحتسب الحكم أي خطأ.

وقد أثار قرار الحكم وقتها جدلا لأنه لو جرى احتساب الخطأ لما تمكن فريق توتنهام من تسجيل هدف التعادل الأول، علما أن المباراة انتهت بتعادل الفريقين بهدفين مقابل هدفين في موقعة مثيرة شهدت الكثير من المشاحنات لاسيما بين مدربي الفريقين.

وأصر كوكوريلا على أنه ليس لديه أي مشاكل شخصية مع روميرو، وأنه ليس لديه أي خطط لقص شعره المجعد الطويل الذي أصبح جزء من شخصيته.

وأضاف في تصريحات صحفية: " لا توجد أي مشكلة مع روميرو، فقبل المباراة تجاذبنا أطراف الحديث".

وتابع: "ما أقدم عليه تصرف وحيد خلال المباراة، وربما أثر ذلك على نتيجة المباراة.. ولكني أعتقد أن لدينا فرصة أخرى لرد الاعتبار عندما نلتقي مرة أخرى (في مباراة الإياب) في غضون بضعة أشهر. وهذه سوف تكون فرصتنا".
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