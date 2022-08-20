تونس تواجه البرازيل في هذا التاريخ استعدادًا للمونديال

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ستخوض تونس مواجهتها الثانية مع البرازيل، ودياً في 27 أيلول المقبل في أوروبا، استعدادا لمونديال قطر 2022، بحسب ما أعلن الاتحاد التونسي للعبة الجمعة.وكتب الاتحاد التونسي لكرة القدم في حسابه على موقع فيسبوك "بعد 50 سنة، يعود المنتخب الوطني التونسي، لمواجهة المنتخب البرازيلي، بطل العالم 5 مرات، في ثاني المواجهات التي تجمع المنتخبين على مرّ التاريخ".وأقيمت المباراة الأولى بين المنتخبين في 6 حزيران 1973، وانتهت بفوز نجوم سيليساو 4-1.