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رياضة

ميدفيديف يواجه تسيتسيباس في نصف نهائي "سينسيناتي للتنس"

Lebanon 24
20-08-2022 | 23:00
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تمكن الروسي دانييل ميدفيديف من التأهل إلى نصف نهائي بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس على حساب الأميركي تيلور فريتز، ليضرب موعداً في نصف النهائي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي تخطى بدوره الأميركي جون إيسنر. 
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وعانى المصنف الأول عالمياً ميدفيديف أمام فريتز المصنف 11 في المجموعة الأولى، إذ أنقذ الروسي ثلاث نقاط لحسم المجموعة الافتتاحية لصالح خصمه، قبل أن ينتصر في النهاية بنتيجة 7-6.

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