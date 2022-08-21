أحدهم نشر شهادة ميلاده لتثبيت عمره... 4 لاعبين اُتهموا بتزوير أعمارهم!

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شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل، بعد انسحاب موريتانيا من بطولة غرب أفريقيا للناشئين تحت 15 عاما، بداعي التزوير في الأعمار.وأعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، انسحابه رسميا من البطولة بعد أيام من الهزيمة أمام سيراليون 0-6، في مباراة أثارت حالة من الجدل بسبب الفارق الواضح في التكوين البدني بين لاعبي الفريقين.اليكم أبرز اللاعبين الذين اُتهموا بتزوير أعمارهم، ليس فقط في أفريقيا، ولكن في جميع ملاعب العالم.أبرز هؤلاء اللاعبين هو النجم الكولومبي راداميل فالكاو، حيث تم اتهامه بالتلاعب في شهادة ميلاده ليصبح أصغر بعامين، بعد انتقاله إلى موناكو الفرنسي عام 2013.وقالت الاتهامات في ذلك الحين إن اللاعب الكولومبي وُلد في عام 1984، وليس 1986 كما هو مسجل في سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم.وللعام الثاني على التوالي، تكررت الأنباء حول عمر فالكاو بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2014.الأمر جعل النمر الكولومبي يقوم بنشر صورة لشهادة ميلاده تثبت عمره، من أجل تبديد الشكوك، كما وصف يونايتد الأمر وقتها بالشائعات السخيفة.وفقا لتقارير صحفية إيطالية، أشيع أن الأسطورة الغاني عبيدي بيليه، الذي حصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي 3 مرات، قام بتزوير عمره خلال فترة احترافه في نادي تورينو الإيطالي منذ 1994 إلى 1996.وذكر موقع "كروناكي دي سبولياتويو" الإيطالي أن عبيدي بيليه كذب بشأن عمره الحقيقي حتى يشارك في دورة للشباب، ولكنه نجا من التبعات القانونية بعد أن فشل المحققون في إثبات ارتكابه جريمة التزوير.بعد أيام قليلة، يحل عيد ميلاد صاحب أشهر قضية تسنين في الكرة العالمية، وهو اللاعب الكاميروني جوزيف مينالا، بعدما صاحب سنه أقاويل كثيرة ومتعددة بسبب مظهره وملامحه التي يبدو من خلالها رجلا عجوزا.جوزيف مينالا (26 عاما) تصدر عناوين الصحف في أوائل عام 2014، بعدما تم الطعن علنا في عمره من قبل عدة أطراف، عندما انتدبه لاتسيو الإيطالي للعب في فريق الناشئين، وقيل وقتها إن عمره 42 عاما وليس 17، لكن الاتحاد الإيطالي قام بتبرئته وأكد صحة عمره بعد التحقيق في الشكاوى.في العام الماضي 2021، أثيرت اتهامات بالتزوير حول الدولي الجابوني جويلور كانجا، مهاجم ريد ستار الصربي، مما هدد منتخب بلاده بالاستبعاد من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 التي احتضنتها الكاميرون، لكن "كاف" لم يصدر أي قرار بشأن الواقعة.واتهم الاتحاد الكونغولي لكرة القدم نظيره الجابوني بالتزوير بعد إشراك كانجا ضمن صفوفه في مواجهة الكونغو الديمقراطية بتصفيات أمم أفريقيا.وأكد الاتحاد الكونغولي أن اللاعب يحمل الجنسية الكونغولية بالأساس، ومن مواليد 1985 وليس 1990، وأن أوراق تسجيله في الجابون مزورة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار ضده.