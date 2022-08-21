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رياضة
من فاز بلقب بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل؟
Lebanon 24
21-08-2022
|
08:00
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احتفظ الأوكراني ألكسندر أوسيك بلقب بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل، إثر فوزه على متحديه البريطاني أنتوني جوشوا في النزال الذي جمعهما مساء السبت، بمدينة جدة السعودية.
وتمكن ألكسندر أوسيك من الفوز على جوشوا بالنقاط في النزال "الثأري" الثاني بينهما، ليحتفظ بألقاب بطل العالم للوزن الثقيل وفقا للمنظمات التالية: (WBA Super) و(IBF) و(WBO) و(IBO)
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وكان البطل الأوكراني قد فاز على نظيره البريطاني بالنقاط بقرار إجماع الحكام الثلاثة بعد 12 جولة بواقع: (117-112 و116-112 و115-113)، في النزال الأول الذي جمعهما يوم 25 سبتمبر2021، في ملعب توتنهام هوتسبير في العاصمة البريطانية لندن، أمام 60 ألف متفرج، ليجرد صاحب الأرض من ثلاثة أحزمة لبطل العالم، وهي: الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) ورابطة الملاكمة العالمية (WBA) ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO).
(روسيا اليوم)
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