Advertisement

رياضة

تشلسي يعاقب مشجعا أساء لمهاجم خصمه

Lebanon 24
21-08-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-982765-637966774179287788.jpg
Doc-P-982765-637966774179287788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي منع مشجع يحمل تذكرة موسمية من حضور المباريات لأجل غير مسمى بسبب الإساءة للكوري الجنوبي سون هيونغ-مين نجم توتنهام خلال مواجهة الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج.

وأقيمت المباراة الأسبوع الماضي بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.
Advertisement

وتعرض اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لبعض الإساءات العنصرية من أحد مشجعي تشلسي.

وقال تشلسي في بيان: "بعد بياننا هذا الأسبوع بشأن الإساءات العنصرية في مباراة توتنهام يوم الأحد الماضي، يمكن لنادي تشلسي لكرة القدم أن يؤكد أنه حدد هذا المشجع العنصري الذي يحمل التذكرة الموسمية وحظر عليه حضور المباريات لأجل غير مسمى"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".
 
 
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-08-21
12:42 | 2022-08-21
08:00 | 2022-08-21
05:00 | 2022-08-21
02:55 | 2022-08-21
02:00 | 2022-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website