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رياضة

إطلاق الأغنية الثانية لمونديال قطر 2022 (فيديو)

Lebanon 24
21-08-2022 | 14:00
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أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم السبت، الأغنية الرسمية الثانية لكأس العالم "قطر 2022" بعنوان "ارحبوا"، ضمن سلسلة ألبوم أغاني المونديال، والتي أصبحت متاحة على موقع "يوتيوب".

وكان الـ"فيفا" قد كشف عن اسم الأغنية الرسمية الثانية لمونديال "قطر 2022" قبل أسبوع، ونشر مقتطفا صغيرا من الأغنية، قبل أن ينشر اليوم السبت، فيديو الأغنية كاملة لتكون متاحة للمتابعين عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب".
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واشترك في أداء أغنية "ارحبوا" مغني الراب جيمس والمغني أوزونا، وسجل فيديو الأغنية رقما قياسيا في عدد المشاهدات على موقع "يوتيوب"، إذ تجاوز عدد مشاهداتها حاجز الـ100 ألف مشاهدة، بعد ساعات قليلة فقط من إطلاقها.

 
(روسيا اليوم)
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