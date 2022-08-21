كلوب يطالب بالنقاط الثلاث إذا ألغيت مبارة ليفربول مع اليونايتد

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قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه يجب منح فريقه النقاط الثلاث إذا ألغيت مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز المقررة الاثنين المقبل ضد مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، بسبب احتجاج جماهير فريق الشياطين الحمر على عائلة جليزر التي تملك النادي.وقال كلوب للصحافيين قبل المباراة: "آمل حقاً ألا يحدث ذلك، أما إذا حدث، فأعتقد أننا يجب أن نحصل على النقاط الثلاث".وتابع مدرب الريدز الذي يسعى لتحقيق فوزه الأول في الدوري بعد التعادل مع فولهام وكريستال بالاس: "لا علاقة لنا بما يحدث، وإذا أراد المشجعون عدم إقامة المباراة، فلا يمكننا إعادة ترتيبها مرة أخرى، وجدولتها داخل موسم مزدحم بشكل كبير".