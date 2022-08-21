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رياضة

لانس ومرسيليا يتقدمان لصدارة الدوري الفرنسي

Lebanon 24
21-08-2022 | 23:00
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فاز لانس وأولمبيك مرسيليا، يوم السبت، ليتقدما إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب.

وهز نيكولا بالوا شباك فريقه نانت بالخطأ ليمنح مرسيليا فوزه الثاني في ثلاث مباريات بتغلبه 2-1 على ضيفه، كما رفع لانس رصيده إلى سبع نقاط بانتصاره 4-1 على مضيفه موناكو.
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وحول بالوا تسديدة لويس سواريز في شباكه قبل ثماني دقائق من النهاية.

وتقدم مرسيليا في الدقيقة 70 بواسطة كانسل مبيما، وبعد ذلك بست دقائق تسبب زميله صمويل جيجو في ركلة جزاء ليطرده الحكم بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وسدد لودوفيتش بلاش الكرة في الشباك ليدرك التعادل لنانت، لكن مرسيليا استعاد تقدمه سريعاً ليحصد النقاط الثلاث.

وفي وقت سابق، سجل لوي أوبندا وديفر ماكادو هدفين ليتقدم لانس مبكراً أمام مضيفه موناكو الذي قلص الفارق بواسطة بنوا بادياشيل في الدقيقة الـ41.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الضيف في الشوط الثاني نفذها القائد سيكو فوفانا بنجاح، قبل طرد فاندرسون لاعب موناكو لحصوله على الإنذار الثاني.

واختتم البديل ويسلي سعيد أهداف لانس بتسديدة رائعة قبل 12 دقيقة من النهاية.

ويستطيع باريس سان جيرمان استعادة الصدارة إذا تغلب على مضيفه ليل الأحد.
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