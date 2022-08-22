رغم تبرئة رونالدو من قضية الاغتصاب.. عارضة أزياء تُطالبه بتعويض بملايين الدولارات!

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أعادت عارضة الأزياء الأميركية كاثرين مايورغا، فتح القضية التي تتهم فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو، باغتصابها قبل حوالي 13 عاماً.ورفعت مايورغا دعوى مدنية في أيلول 2018 في نيفادا، تتهم كريستيانو باغتصابها في أحد الفنادق في مدينة لاس فيغاس في عام 2009، قبل أن يدفع لها 375 ألف دولار مقابل التكتم على الأمر.لكن قاضية أميركية في لاس فيغاس تُدعى جنيفر دروسي، قررت رفض الدعوى يوم 12 حزيران 2022، بسبب الطريقة التي تم الحصول بها على المستندات.وفي حكم مؤلف من 42 صفحة اتهمت القاضية، محامي مايورغا بارتكاب "انتهاكات وتحايل صارخ على إجراءات التقاضي المناسبة"، وقالت إنه نتيجة لذلك "تفقد مايورغا فرصتها لمتابعة هذه القضية".وأكدت صحيفة the sun البريطانية، في تقرير جديد لها أن القضية فُتحت من جديد، بعدما قررت مايورغا تقديم استئناف لدى محكمة الاستئناف الأمريكية.ومن المقرر أن تنظر المحكمة في أمر الاستئناف للمرة الأولى يوم الثلاثاء المقبل 23 آب 2022، وذلك من خلال جلسة استماع ستُقام عبر الهاتف، ولمدة ساعة واحدة، وفق الصحيفة.وتسعى مايورغا البالغة من العمر (36 عاماً) والتي سبق لها العمل في سلك التعليم، إلى الحصول على تعويض مالي يصل إلى 54 مليون جنيه إسترليني (63 مليون يورو).ونفى كريستيانو رونالدو مراراً اتهامات الاغتصاب، مدعياً أنه كان على علاقة "توافقية تماماً" مع مايورغا.