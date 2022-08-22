صلاح يرشح 3 لاعبين للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم

Advertisement

رشح هداف نادي ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، ثلاثة لاعبين للمنافسة بقوة للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري.وقال النجم المصري، الذي توج أربع مرات بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الخمسة الأخيرة، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية، إن حلمه في هذا الموسم هو تحقيق لقب الدوري، على الرغم من أن حلمه كان دائما هو الفوز بدوري أبطال أوروبا.وأشار صلاح إلى أن هناك العديد من اللاعبين الذين سيتنافسون على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، من بيهم مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند، ومهاجم أرسنال، البرازيلي غابرييل جيسيوس، إضافة إلى هداف توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين.