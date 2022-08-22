كاسيميرو باكيا: لم أذهب من أجل المال

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أكد لاعب الوسط البرازيلي الدولي كاسيميرو المنتقل حديثا من ريال مدريد الإسباني إلى صفوف مانشستر يونايتد، أنه لم ينتقل إلى الفريق الإنكليزي من أجل المال، لكنه أشار إلى أنه سيعود يوماً إلى الفريق الملكي.وجاء كلام كاسيميرو خلال حفلة وداعية لناديه السابق ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو، الاثنين.وقال، وقد أغرورقت عيناه بالدموع "عندما تركت ساو باولو كان واضحا بالنسبة إلى بأنني سألعب في الفريق الأول لريال مدريد".وتابع "هنا بنيت حياتي، أسّست عائلتي وانا واثق بأني سأعود في أحد الأيام لكي أرد الحب الكبير الذي منحني إياه هذا النادي".واضاف لاعب الوسط "أفضل ما حققته هو القدوم إلى التدريبات كل يوم في هذا النادي. كما تعلمون أنا لا أحب الأضواء، بل أحاول دائما التحدث من القلب".وكشف كاسيميرو (30 عاماً) أنه لم ينتقل إلى الشياطين الحمر من أجل المال بعد صفقة مقدّرة بسبعين مليون يورو: "من يعتقد أني ذهبت من أجل المال لا يعرفني. أعتقد أنهم قلة ولا يعرفونني. ليس من أجل المال. هم مخطئون".وعن الهدف من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد قال "أتطلع قدما لتطوير مستواي في ناد كبير مثل مانشستر يونايتد".