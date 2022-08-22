Advertisement

رياضة

كاسيميرو باكيا: لم أذهب من أجل المال

Lebanon 24
22-08-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-983158-637967895435084298.jpg
Doc-P-983158-637967895435084298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد لاعب الوسط البرازيلي الدولي كاسيميرو المنتقل حديثا من ريال مدريد الإسباني إلى صفوف مانشستر يونايتد، أنه لم ينتقل إلى الفريق الإنكليزي من أجل المال، لكنه أشار إلى أنه سيعود يوماً إلى الفريق الملكي.
Advertisement

وجاء كلام كاسيميرو خلال حفلة وداعية لناديه السابق ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو، الاثنين.

وقال، وقد أغرورقت عيناه بالدموع "عندما تركت ساو باولو كان واضحا بالنسبة إلى بأنني سألعب في الفريق الأول لريال مدريد".

وتابع "هنا بنيت حياتي، أسّست عائلتي وانا واثق بأني سأعود في أحد الأيام لكي أرد الحب الكبير الذي منحني إياه هذا النادي".

واضاف لاعب الوسط "أفضل ما حققته هو القدوم إلى التدريبات كل يوم في هذا النادي. كما تعلمون أنا لا أحب الأضواء، بل أحاول دائما التحدث من القلب".

وكشف كاسيميرو (30 عاماً) أنه لم ينتقل إلى الشياطين الحمر من أجل المال بعد صفقة مقدّرة بسبعين مليون يورو: "من يعتقد أني ذهبت من أجل المال لا يعرفني. أعتقد أنهم قلة ولا يعرفونني. ليس من أجل المال. هم مخطئون".

وعن الهدف من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد قال "أتطلع قدما لتطوير مستواي في ناد كبير مثل مانشستر يونايتد".
 
(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-08-23
05:00 | 2022-08-23
02:00 | 2022-08-23
16:00 | 2022-08-22
14:00 | 2022-08-22
12:02 | 2022-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website