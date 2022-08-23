في مؤتمر وداع ريال مدريد... لاعب لم يتمالك نفسه فانهار بالبكاء (فيديو)

دخل البرازيلي كاسيميرو في نوبة بكاء خلال مؤتمره الوداعي لفريق ريال مدريد، إذ سيبدأ رحلة جديدة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي انتقل إليه في الميركاتو الحالي.

Casemiro sale a hablar y apenas puede debido a la emoción...

Advertisement

📺 La despedida de Casemiro, EN DIRECTO: https://t.co/pHdDt5j1BC pic.twitter.com/pKvN5xS6Qg — MARCA (@marca) August 22, 2022

ويخطط يونايتد لتقديم كاسيميرو، للجمهور، قبل مواجهة ليفربول في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي.



وأقام ريال مدريد مؤتمرا وداعيا للنجم البرازيلي، حضره عائلته والعديد من زملائه في الفريق الملكي. ويخطط يونايتد لتقديم كاسيميرو، للجمهور، قبل مواجهة ليفربول في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي.وأقام ريال مدريد مؤتمرا وداعيا للنجم البرازيلي، حضره عائلته والعديد من زملائه في الفريق الملكي.

وقال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي، موجها كلامه للنجم البرازيلي ”جئت كلاعب واعد ورحلت كأسطورة لهذا النادي“.



وأضاف ”كاسيميرو هو أحد أكثر لاعبينا تميزًا وأهمية في العقد الماضي ولن أنسى أبدًا أداءك أمام دورتموند لقد أصبحت أحد أهم لاعبينا، واليوم هو يوم مميز جدًّا لريال مدريد، لم أتخيل قط أن هذا اليوم سيأتي وسأقف هنا مودعًا كاسيميرو“.