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رياضة

مدرب "مانشستر يونايتد" يكشف مصير رونالدو في الفريق... ماذا قال؟

Lebanon 24
23-08-2022 | 11:00
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قال الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد إن كريستيانو رونالدو لا يزال ضمن خططه للموسم الجاري رغم استبعاد الدولي البرتغالي من التشكيلة الأساسية في الفوز 2-1 على ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
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وأتى قرار تن هاغ بالاعتماد على ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وأنطوني إلانغا في الخط الأمامي بثماره، حيث هز سانشو وراشفورد الشباك، الاثنين، ليحقق يونايتد أول انتصار له تحت قيادة المدرب الهولندي.

وحل رونالدو بديلا في الدقيقة 86، لكن الوقت لم يسعفه لترك بصمة.

وردا على سؤال عما إذا كان رونالدو لا يزال مناسبا لطريقة لعبه، قال تن هاغ للصحفيين: "أعتقد أنه يستطيع ذلك".

وأضاف: "خلال مسيرته الاحترافية وتحت قيادة العديد من المدربين نجح رونالدو في التأقلم مع مختلف طرق وأساليب اللعب.

وتابع: "لم يبخل بأي جهد. لذلك، لماذا لا يستطيع القيام بذلك الآن؟ بالنسبة لي لا أعتقد أن عمره يمثل مشكلة. إذا كنت لاعبا شابا فأنت جيد بما يكفي للتأقلم وإذا كنت لاعبا مخضرما وما زلت تقدم الأداء المطلوب فأنت أيضا جيد بما يكفي".

وتابع: "نحتاج لتشكيلة قوية لأننا سنخوض الكثير من المباريات".

 
(سكاي نيوز)
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