29
o
بيروت
29
o
طرابلس
21
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مدرب "مانشستر يونايتد" يكشف مصير رونالدو في الفريق... ماذا قال؟
Lebanon 24
23-08-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد إن كريستيانو رونالدو لا يزال ضمن خططه للموسم الجاري رغم استبعاد الدولي البرتغالي من التشكيلة الأساسية في الفوز 2-1 على ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
Advertisement
وأتى قرار تن هاغ بالاعتماد على ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وأنطوني إلانغا في الخط الأمامي بثماره، حيث هز سانشو وراشفورد الشباك، الاثنين، ليحقق يونايتد أول انتصار له تحت قيادة المدرب الهولندي.
وحل رونالدو بديلا في الدقيقة 86، لكن الوقت لم يسعفه لترك بصمة.
وردا على سؤال عما إذا كان رونالدو لا يزال مناسبا لطريقة لعبه، قال تن هاغ للصحفيين: "أعتقد أنه يستطيع ذلك".
وأضاف: "خلال مسيرته الاحترافية وتحت قيادة العديد من المدربين نجح رونالدو في التأقلم مع مختلف طرق وأساليب اللعب.
وتابع: "لم يبخل بأي جهد. لذلك، لماذا لا يستطيع القيام بذلك الآن؟ بالنسبة لي لا أعتقد أن عمره يمثل مشكلة. إذا كنت لاعبا شابا فأنت جيد بما يكفي للتأقلم وإذا كنت لاعبا مخضرما وما زلت تقدم الأداء المطلوب فأنت أيضا جيد بما يكفي".
وتابع: "نحتاج لتشكيلة قوية لأننا سنخوض الكثير من المباريات".
(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
نادين نجيم بالمايوه... شاهدوا كيف ظهرت من على شاطىء البحر! (صورة)
Lebanon 24
نادين نجيم بالمايوه... شاهدوا كيف ظهرت من على شاطىء البحر! (صورة)
14:00 | 2022-08-22
22/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ سيسلبكم 1000 دولار في لبنان.. احذروا هذا السيناريو!
Lebanon 24
أمرٌ سيسلبكم 1000 دولار في لبنان.. احذروا هذا السيناريو!
14:00 | 2022-08-22
22/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات عسكرية في لبنان تُخيف إسرائيل.. معلومات تسرُد ما ستشهدهُ الحرب!
Lebanon 24
معطيات عسكرية في لبنان تُخيف إسرائيل.. معلومات تسرُد ما ستشهدهُ الحرب!
03:00 | 2022-08-23
23/08/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمة نصرالله المُرتقبة تأخّرت.. ما السبب؟
Lebanon 24
كلمة نصرالله المُرتقبة تأخّرت.. ما السبب؟
15:02 | 2022-08-22
22/08/2022 03:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة "تحرّش" تبرزُ في راشيا.. ماذا فعلت "المخابرات"؟
Lebanon 24
حادثة "تحرّش" تبرزُ في راشيا.. ماذا فعلت "المخابرات"؟
14:01 | 2022-08-22
22/08/2022 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2022-08-23
في مؤتمر وداع ريال مدريد... لاعب لم يتمالك نفسه فانهار بالبكاء (فيديو)
05:00 | 2022-08-23
تثبيت كاميرا على صدر حكم خلال مباراة كرة قدم.. هكذا بدت الأجواء! (فيديو)
02:00 | 2022-08-23
بعد خسارة مباراة... فيديو "مؤثر" لطفل تخطى كلّ الحواجز ليواسي حارس مرمى
23:00 | 2022-08-22
كاسيميرو باكيا: لم أذهب من أجل المال
16:00 | 2022-08-22
صلاح يرشح 3 لاعبين للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم
14:00 | 2022-08-22
مبابي يسجل هدفا "بسرعة الصوت" في الدوري الفرنسي (فيديو)
فيديو
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
07:55 | 2022-08-23
23/08/2022 19:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
08:00 | 2022-08-22
23/08/2022 19:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
08:00 | 2022-08-20
23/08/2022 19:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact