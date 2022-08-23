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رياضة

محمد صلاح: لا منافسة بيني وبين ماني

Lebanon 24
23-08-2022 | 14:00
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أكد اللاعب المصري محمد صلاح في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس": لم أر أن هناك أية منافسة بيني وبين ساديو ماني قبل رحيله إلى بايرن ميونيخ، سجلت أهدافاً أكثر منه وقدمت تمريرات حاسمة تفوق ما قدم في الموسم الماضي، ليس هناك شيء شخصي بيني وبين ساديو، لكن أهدافي مختلفة، أحددها قبل بداية كل موسم، ولا أهتم بمن هو جانبي لأن تركيزي الكامل على أهدافي.
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(العربية)
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