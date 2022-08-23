Advertisement

رياضة

منافسة جديدة بين ميسي ورونالدو... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
23-08-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-983417-637968536648760516.jpg
Doc-P-983417-637968536648760516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بهدفه الذي سجله في مرمى ليل، يوم الأحد، بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على بعد 42 هدفاً عن كريستيانو رونالدو الذي يتواجد في صدارة قائمة الهدافين في تاريخ كرة القدم.

وبحسب تقرير "آس" الإسبانية، تجاوز لاعب برشلونة السابق رقم البرازيلي روماريو وأصبح ثالث هداف في التاريخ بـ773 هدفا.
Advertisement

وسيكون النمساوي - التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان، الهدف التالي لميسي الذي يملك في رصيده 803 أهداف، وفي حال تفوقه على اللاعب المدرج في قائمة "فيفا" لأفضل 50 لاعباً في القرن العشرين، فسيكون أمامه منافسه كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد.

ويتصدر الدولي البرتغالي القائمة بـ815 هدفا، وسيستمر التنافس بينه وبين ميسي على الرغم من أن كلاهما وصل بالفعل إلى المرحلة الأخيرة من مسيرتهما.
 
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-08-24
23:00 | 2022-08-23
14:00 | 2022-08-23
11:00 | 2022-08-23
08:00 | 2022-08-23
05:00 | 2022-08-23
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website