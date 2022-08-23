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رياضة
منافسة جديدة بين ميسي ورونالدو... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
23-08-2022
|
16:00
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بهدفه الذي سجله في مرمى ليل، يوم الأحد، بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على بعد 42 هدفاً عن كريستيانو رونالدو الذي يتواجد في صدارة قائمة الهدافين في تاريخ كرة القدم.
وبحسب تقرير "آس" الإسبانية، تجاوز لاعب برشلونة السابق رقم البرازيلي روماريو وأصبح ثالث هداف في التاريخ بـ773 هدفا.
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وسيكون النمساوي - التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان، الهدف التالي لميسي الذي يملك في رصيده 803 أهداف، وفي حال تفوقه على اللاعب المدرج في قائمة "فيفا" لأفضل 50 لاعباً في القرن العشرين، فسيكون أمامه منافسه كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد.
ويتصدر الدولي البرتغالي القائمة بـ815 هدفا، وسيستمر التنافس بينه وبين ميسي على الرغم من أن كلاهما وصل بالفعل إلى المرحلة الأخيرة من مسيرتهما.
(العربية)
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