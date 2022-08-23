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رياضة

هل قرر رونالدو مغادرة مانشستر يونايتد بعد مباراة ليفربول؟

Lebanon 24
23-08-2022 | 23:00
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أصبحت مسألة رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية، رهن التكهنات.
يغيب مانشستر يونايتد عن النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتشير بعض التحليلات إلى أن ذلك من بين الأسباب التي تجعل رونالدو يرغب في الرحيل عن قلعة الشياطين.
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ويتزامن ذلك مع وجود رونالدو على قائمة البدلاء خلال مباراة فريقه مع ليفربول، أمس الاثنين، التي انتهت بفوز الشياطين الحمر (2 - 1).
وعقب المباراة نشر النجم البرتغالي صورة من الملعب على صفحته الرسمية في "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وعلق رونالدو على الصورة برسالة شكر للنادي والمشجعين، وهو ما اعتبره البعض بمثابة إعلان رحيل عن مانشستر يونايتد.
 
لكن الهولندي إريك هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أكد أن رونالدو لا يزال يمثل أحد الأدوات المهمة، التي يحتاجها الشياطين الحمر لحصد البطولات في الفترة المقبلة.
 
(سبوتنيك) 
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