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رياضة
والدة الطفل الذي حطّم رونالدو هاتفه لن تسكت... هددت بملاحقته في المحاكم!
Lebanon 24
24-08-2022
|
02:00
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قررت سارة كيلي، والدة الطفل جاكوب هاردينغ، رفع دعوى قضائية على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، بعدما قام "الدون" بتحطيم هاتف ابنها.
وترى كيلي (37 عاماً) أن القرار الذي اتخذته شرطة ميرسيسايد مؤخراً بحق النجم البرتغالي لم يكن كافياً، مؤكدة أنها تشعر "بالخداع".
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واكتفت شرطة ميرسيسايد بتوجيه تحذير لكريستيانو، بخصوص تلك الواقعة التي أسالت الكثير من الحبر في وسائل الإعلام البريطانية.
وكشفت صحيفة the sun البريطانية، أن والدة جاكوب تطالب بإنزال العقوبة على النجم البرتغالي، بسبب الضرر المادي والنفسي الذي تسبب به "الدون" عليهما.
وقالت كيلي: "أريد تحقيق العدالة لابني، لقد حُرمنا من حقنا، أؤكد أننا تلقينا اتصالاً من رونالدو في الأيام التي تلت الحادثة، لكن يومها لم أستطع التحدث لأني كنت أرتعش وأبكي".
وأضافت: "هذا مشهد مخزٍ، لقد شعرت بالخوف بعد الواقعة ولم أغادر بيتي، واليوم أشعر بالظلم، سأرفع دعوى ضد كريستيانو لأسترد حق ابني الذي يمتلك قلباً من ذهب".
وقبل أيام أصدرت شرطة ميرسيسايد بياناً نشرته صحيفة mirror الإنجليزية، قالت فيه: "يمكننا أن نؤكد أن رجلاً يناهز من العمر 37 عاماً قد حضر إلينا طواعية، وقمنا بمقابلته وتحذيره بخصوص اتهام موجه إليه بالاعتداء والتسبب في أضرار جنائية".
وأوضحت: "تتعلق التهمة بحادث وقع في أعقاب مباراة في كرة القدم بين إيفرتون ومانشستر يونايتد على ملعب غوديسون بارك يوم السبت 9 أبريل/نيسان 2022".
وأتمت الشرطة: "رأينا أن نتعامل مع الأمر من خلال توجيه تحذير مشروط، انتهى الأمر الآن".
(عربي بوست)
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