Advertisement

رياضة

والدة الطفل الذي حطّم رونالدو هاتفه لن تسكت... هددت بملاحقته في المحاكم!

Lebanon 24
24-08-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-983658-637969180576570932.jpeg
Doc-P-983658-637969180576570932.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت سارة كيلي، والدة الطفل جاكوب هاردينغ، رفع دعوى قضائية على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، بعدما قام "الدون" بتحطيم هاتف ابنها.

وترى كيلي (37 عاماً) أن القرار الذي اتخذته شرطة ميرسيسايد مؤخراً بحق النجم البرتغالي لم يكن كافياً، مؤكدة أنها تشعر "بالخداع".
Advertisement

واكتفت شرطة ميرسيسايد بتوجيه تحذير لكريستيانو، بخصوص تلك الواقعة التي أسالت الكثير من الحبر في وسائل الإعلام البريطانية.
وكشفت صحيفة the sun البريطانية، أن والدة جاكوب تطالب بإنزال العقوبة على النجم البرتغالي، بسبب الضرر المادي والنفسي الذي تسبب به "الدون" عليهما.

وقالت كيلي: "أريد تحقيق العدالة لابني، لقد حُرمنا من حقنا، أؤكد أننا تلقينا اتصالاً من رونالدو في الأيام التي تلت الحادثة، لكن يومها لم أستطع التحدث لأني كنت أرتعش وأبكي".


وأضافت: "هذا مشهد مخزٍ، لقد شعرت بالخوف بعد الواقعة ولم أغادر بيتي، واليوم أشعر بالظلم، سأرفع دعوى ضد كريستيانو لأسترد حق ابني الذي يمتلك قلباً من ذهب".

وقبل أيام أصدرت شرطة ميرسيسايد بياناً نشرته صحيفة mirror الإنجليزية، قالت فيه: "يمكننا أن نؤكد أن رجلاً يناهز من العمر 37 عاماً قد حضر إلينا طواعية، وقمنا بمقابلته وتحذيره بخصوص اتهام موجه إليه بالاعتداء والتسبب في أضرار جنائية".

وأوضحت: "تتعلق التهمة بحادث وقع في أعقاب مباراة في كرة القدم بين إيفرتون ومانشستر يونايتد على ملعب غوديسون بارك يوم السبت 9 أبريل/نيسان 2022".

وأتمت الشرطة: "رأينا أن نتعامل مع الأمر من خلال توجيه تحذير مشروط، انتهى الأمر الآن".

(عربي بوست)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2022-08-24
04:31 | 2022-08-24
23:00 | 2022-08-23
16:00 | 2022-08-23
14:00 | 2022-08-23
11:00 | 2022-08-23
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website