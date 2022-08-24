ملاكم أميركي يظهر على كرسي متحرك في مطار ميامي... مما يعني؟

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بعد أسابيع قليلة من تصريحه المثير للجدل والذي قال فيه: "سأموت قريباً، والمال لا يعني لي شيئاً"، أثار الملاكم الأميركي مايك تايسون الشبهات حول حالته الصحيّة بعد أن أطل على الناس على كرسي متحرك.وانتشرت صورة الملاكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجلس على كرسي مُتحرك ويمسك عكازاً في يده، داخل مطار ميامي في الولايات المتحدة.ووفقاً لما ذكرته صحيفة Marca الإسبانية، فإن الملاكم الأسطوري البالغ من العمر 56 عاماً، يعاني من مرض "التهاب عرق النسا" في أسفل ظهره، وهي مشكلة أجبرته قبل عامين على الراحة لأسابيع عندما لم يستطِع النهوض من الفراش.هذه المشكلة نفسها أصابته في ختام مسيرته الاحترافية وكانت أحد الأسباب التي دفعته إلى الاعتزال قبل نحو 17 عاماً.وبحسب تقرير سابق نشره موقع TMZ، فإن تايسون يعاني من هجوم عصبي وركي، وهو مرض قد يسبب خطراً لرياضي مثله.ومع ذلك فإن تايسون قد شوهد قبل نحو أسابيع وهو يتدرب بشكل مكثف تحسباً لتحدٍّ جديد قد يخوضه ضد اليوتيوبر جايك بول.