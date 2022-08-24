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رياضة

لبنان يتأهل الى نهائيات بطولة العالم في كرة السلة تحت الـ18 سنة

Lebanon 24
24-08-2022 | 04:31
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 بلغ منتخب لبنان للذكور بكرة السلة تحت ال18 سنة، لنهائيات بطولة العالم التي ستقام السنة المقبلة، بعدما تأهل للدور نصف النهائي من بطولة آسيا التي تجرى مبارياتها في العاصمة الايرانية طهران، بفوزه الكبير على نظيره الفيليبيني 99 83، في المباراة التي اجريت بينهما قبل ظهر اليوم الأربعاء في ستاد أزادي.
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وينص نظام البطولة على بلوغ المنتخبات الأربعة التي تتأهل الى الدور نصف النهائي من بطولة آسيا، نهائيات بطولة العالم ليصبح لبنان من بين أقوى اربع دول في القارة الأكبر في العالم، على ان يخوض الدور نصف النهائي الجمعة (الخميس يوم راحة) ساعياً" الى بلوغ المباراة النهائية التي ستقام الأحد.

 

وشاءت الصدف أن يأتي تأهل ناشئي لبنان تحت ال18 سنة الى بطولة العالم، بعد عبورهم المنتخب الفيليبيني قبل يوم على "المواجهة الضارية" التي ستجري بين منتخبي لبنان والفيليبين للرجال ضمن "النافذة الرابعة" من التصفيات الآسيوية المؤهلة كأس العالم، من مساء الخميس 25 آب في ملعب مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل، مع الاشارة الى ان لبنان بحاجة الى فوزين اثنين من ست مباريات ليضمن تأهله لنهائيات بطولة العالم التي ستقام في اليابان وأندونيسيا والفيليبين صيف السنة المقبلة.

 

وفي العودة الى اجواء المباراة، فرض منتخب الأرز ايقاعه منذ بداية اللقاء وأنهى الربع الأول بتقدمه 27-11، مواصلا سطوته في الربع الثاني الذي انتهى لبنانيا 53-35.

 

وواصلت "الماكينة" اللبنانية التهديفية عملها في الربع الثالث وسط تألق لافت من لاعبي وطن الارز لينتهي الربع الثالث بتقدم لبنان 80-53. وجاء الربع الرابع مماثلاً للارباع الثلاثة الأولى، اذ دانت السيطرة للبنان وسط رفع الفيليبينيين الراية البيضاء لتنتهي المباراة بفوز لبنان 99-83 وتأهله للدور نصف النهائي.

 

سجل للبنان: براين منصور(28 نقطة)، كريم رطيل(25)، كارل قزح(18)،كارل زاماتا(10)، عبد الرحمن صباغ (6)، مصطفى عساف وجيو ابو سليمان وعلاء صباغ (4).

 

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