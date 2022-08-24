Advertisement

رياضة

نيوكاسل المملوك سعوديًّا يبرم أغلى صفقة في تاريخه... لمن هي؟

Lebanon 24
24-08-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-983905-637969669591744487.png
Doc-P-983905-637969669591744487.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النادي الإنجليزي نيوكاسل توصل لاتفاق لإبرام أغلى صفقة في تاريخه.

وذكرت الصحيفة، أن نادي نيوكاسل، اتفق على صفقة بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني (70 مليون يورو تقريبا) لضم مهاجم ريال سوسييداد، الدولي السويدي، ألكسندر إيزاك.
Advertisement

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن الصفقة تتضمن أيضا متغيرات (مكافآت) بقيمة 4.2 مليون جنيه إسترليني، وشرطا وضعه سوسييداد يجعله يستفيد من نسبة 10 بالمئة من أي عملية بيع مستقبلي لإيزاك في حالة رحيله عن نيوكاسل.

ولا تعتبر هذه الصفقة هي الأغلى للشراء بالنسبة لنيوكاسل فقط، ولكنها أيضا أضخم صفقة بيع في تاريخ سوسييداد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2022-08-24
14:00 | 2022-08-24
11:00 | 2022-08-24
08:00 | 2022-08-24
05:00 | 2022-08-24
04:31 | 2022-08-24
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website