نيوكاسل المملوك سعوديًّا يبرم أغلى صفقة في تاريخه... لمن هي؟

Advertisement

أعلنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النادي الإنجليزي نيوكاسل توصل لاتفاق لإبرام أغلى صفقة في تاريخه.وذكرت الصحيفة، أن نادي نيوكاسل، اتفق على صفقة بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني (70 مليون يورو تقريبا) لضم مهاجم ريال سوسييداد، الدولي السويدي، ألكسندر إيزاك.وأشارت "ديلي ميل" إلى أن الصفقة تتضمن أيضا متغيرات (مكافآت) بقيمة 4.2 مليون جنيه إسترليني، وشرطا وضعه سوسييداد يجعله يستفيد من نسبة 10 بالمئة من أي عملية بيع مستقبلي لإيزاك في حالة رحيله عن نيوكاسل.ولا تعتبر هذه الصفقة هي الأغلى للشراء بالنسبة لنيوكاسل فقط، ولكنها أيضا أضخم صفقة بيع في تاريخ سوسييداد.