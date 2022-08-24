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رياضة

دراج فاز ببطولة وطنية وبعد يومين توفي

Lebanon 24
24-08-2022 | 23:00
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توفي متسابق الدراجات الهوائية، الاسكتلندي راب واردل، عن عمر ناهز 37 عاما، الثلاثاء، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للاتحاد الاسكتلندي للدراجات.

وتوفي واردل بعد يومين فقط من فوزه ببطولة اسكتلندا للدراجات الجبلية.
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وذكر الاتحاد الاسكتلندي، أن واردل توفي نتيجة إصابته بسكتة قلبية، مضيفا في بيان: "لدينا القليل جدا من المعلومات في هذا الوقت، لكننا نعرب عن حبنا ودعمنا لعائلة وأصدقاء واردل وكل من عرفه في مجتمع الدراجات".

من جانبها، كتبت كاتي أرشيبالد، صديقة واردل على "تويتر": "ما زلت لا أفهم ما حدث. توقف قلبه بينما كنا في الفراش. حاولت مساعدته، وصل الأطباء بعد بضع دقائق، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه".
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