33
o
بيروت
38
o
طرابلس
23
o
صور
34
o
جبيل
33
o
صيدا
33
o
جونية
34
o
النبطية
37
o
زحلة
36
o
بعلبك
25
o
بشري
33
o
بيت الدين
37
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لاعب جديد يرغب في الرحيل عن ريال مدريد.. من هو؟
Lebanon 24
25-08-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن رحيل البرازيلي كاسيميرو لن يكون الأخير في سوق الانتقالات الصيفية لريال مدريد، بعدما اقترب لاعب جديد من مغادرة البرنابيو.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن المهاجم الإسباني - الدومينيكاني ماريانو دياز، يفضل الرحيل عن الريال هذا الصيف، إزاء قلة الفرص في اللعب، ويريد الانتقال لأحد الأندية المنافسة في الليجا.
Advertisement
وتأهل ماريانو، 29 عاما، في صفوف الملكي، قبل أن ينتقل للعب موسم وحيد مع ليون الفرنسي من 2017 إلى 2018 ثم عاد مجددا للبرنابيو.
وجاء تعاقد الريال وقتها مع ماريانو مجددا لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، لكن اللاعب لم يحظ بثقة مدربيه طوال هذه السنوات الأربع، ليفقد مكانه في التشكيل الأساسي مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
(ملاعب)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ابنة ملكة جمال الكون جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء بظهور نادر.. وجمالها حديث الجمهور (صورة)
Lebanon 24
ابنة ملكة جمال الكون جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء بظهور نادر.. وجمالها حديث الجمهور (صورة)
01:04 | 2022-08-25
25/08/2022 01:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تخطى الدولار الـ 34 ألف؟ إليكم تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
هل تخطى الدولار الـ 34 ألف؟ إليكم تسعيرته الصباحية
01:31 | 2022-08-25
25/08/2022 01:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-08-24
24/08/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آب يودعنا بموجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 38 والذروة في هذه الأيام
Lebanon 24
آب يودعنا بموجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 38 والذروة في هذه الأيام
00:30 | 2022-08-25
25/08/2022 12:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-24
24/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2022-08-25
ليس رونالدو .. من هو ملهم هالاند الحقيقي؟
02:00 | 2022-08-25
صلاح بحالة صدمة بعد تسريب اسم أفضل لاعب في أوروبا!
23:00 | 2022-08-24
دراج فاز ببطولة وطنية وبعد يومين توفي
16:00 | 2022-08-24
نيوكاسل المملوك سعوديًّا يبرم أغلى صفقة في تاريخه... لمن هي؟
14:00 | 2022-08-24
برشلونة يكشف عن قميصه الثالث لهذا الموسم! (صورة)
11:00 | 2022-08-24
فنان فرنسي شهير يُشعل مواقع التواصل بشائعة عن رونالدو... ماذا قال؟ (صورة)
فيديو
حطم الرقم القياسي في التهام الفشار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
حطم الرقم القياسي في التهام الفشار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
04:42 | 2022-08-25
25/08/2022 15:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
يخت فاخر ينقلب وتبتلعه المياه في أعماق البحر المتوسط.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
يخت فاخر ينقلب وتبتلعه المياه في أعماق البحر المتوسط.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-08-25
25/08/2022 15:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
07:55 | 2022-08-23
25/08/2022 15:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact