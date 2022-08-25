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رياضة

لاعب جديد يرغب في الرحيل عن ريال مدريد.. من هو؟

Lebanon 24
25-08-2022 | 05:00
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يبدو أن رحيل البرازيلي كاسيميرو لن يكون الأخير في سوق الانتقالات الصيفية لريال مدريد، بعدما اقترب لاعب جديد من مغادرة البرنابيو.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن المهاجم الإسباني - الدومينيكاني ماريانو دياز، يفضل الرحيل عن الريال هذا الصيف، إزاء قلة الفرص في اللعب، ويريد الانتقال لأحد الأندية المنافسة في الليجا.
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وتأهل ماريانو، 29 عاما، في صفوف الملكي، قبل أن ينتقل للعب موسم وحيد مع ليون الفرنسي من 2017 إلى 2018 ثم عاد مجددا للبرنابيو.

وجاء تعاقد الريال وقتها مع ماريانو مجددا لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، لكن اللاعب لم يحظ بثقة مدربيه طوال هذه السنوات الأربع، ليفقد مكانه في التشكيل الأساسي مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
 
(ملاعب)

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