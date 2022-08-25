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رياضة

ليس رونالدو .. من هو ملهم هالاند الحقيقي؟

Lebanon 24
25-08-2022 | 08:00
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كشف مهاجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند أن أحد دوافعه الرئيسية للانضمام إلى الفريق السماوي هي رغبته في التحسن والتطور كلاعب.

ويبدو أن ماكينة الأهداف النرويجية باتت في مكانها الصحيح، حيث يتألق هالاند مع فريقه الجديد في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.
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وتحدث إرلنيج لـ "FourFourTwo" حيث أوضح أنه يرى كريم بنزيما كأحد الأسماء الملهمة له في مسيرته الرياضية ويريد أن يفعل مثله ويظل في القمة.
 
حيث قال النرويجي: "لا أعرف ما الذي سيحدث، لكن يجب أن يكون الأمر دائمًا حول التعلم والتطور، لا يمكنك أبدًا التوقف عن البحث عن طرق جديدة لتصبح أفضل".

وواصل: "انظر إلى كريم بنزيما في ريال مدريد، يبلغ من العمر 34 عامًا الآن، وفجأة تطور ليصبح لاعبًا أفضل خلال العامين الماضيين، هذا أمر جيد للغاية، أريد أن أفعل ذلك دائمًا".
 
(غول)
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