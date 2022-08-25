ما جديد قضيّة تحطم مروحية كوبي براينت؟

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أمرت هيئة محلفين في مقاطعة لوس أنجليس بدفع 31 مليون دولار، كتعويض عن صور التقطها المسعفون في موقع حادث تحطم المروحية الذي أودى بحياة أسطورة كرة السلة الأميركية كوبي براينت.وكان نجم لوس أنجلوس ليكرز وابنته المراهقة جانا من بين تسعة أشخاص لقوا حتفهم عندما اصطدمت مروحيتهم بتلة بالقرب من لوس أنجلوس في كانون الثاني 2020.وقالت أرملته فانيسا براينت في آب الحالي إنها عانت من اضطرابات عاطفية لأن أفراد من إدارة شرطة لوس أنجلوس ورجال الإطفاء التقطوا صورا لموقع التحطم، وشاركوها لاحقا مع الأصدقاء وأول المستجيبين.وأمرت الهيئة المقاطعة بدفع 16 مليون دولار لفانيسا براينت، و15 مليون دولار للمدعي المشارك كريس تشستر الذي توفيت زوجته وابنته أيضا في حادث التحطم نفسه.وتوصل المحلفون في لوس أنجلوس إلى حكمهم بعد حوالى أربع ساعات ونصف من المداولات.