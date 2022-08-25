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رياضة
ما هي الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال أوروبا؟
Lebanon 24
25-08-2022
|
11:00
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اكتمل عقد المتأهلين لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للكرة القدم للموسم الجديد مع إسدال الستار على المباريات التأهيلية للمسابقة القارية.
والتحقت أندية كوبنهاغن الدانماركي، ودينامو زغرب الكرواتي، وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي بقائمة المتأهلين، ليصل عدد الأندية المتأهلة إلى 32 فريقا وهم كالتالي: ريال مدريد (حامل اللقب)، ليفربول، بوروسيا دورتموند، كلوب بروج، آينتراخت فرانكفورت، تشيلسي، سالزبورغ، سيلتيك، مانشستر سيتي، برشلونة، شاختيور دونيتسك، ميلان، يوفنتوس، إنتر، بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد، نابولي، باريس سان جيرمان، إشبيلية، سبورتينغ لشبونة، بورتو، لايبزيغ، باير ليفركوزن، أياكس، توتنهام، مارسيليا، بنفيكا، ماكابي حيفا، فيكتوريا بلزن، كوبنهاغن، ودينامو زغرب، وغلاسكو رينجرز.
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وستجرى قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال اليوم الخميس في مدينة إسطنبول التركية.
(روسيا اليوم)
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