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رياضة

قرعة دوري أبطال أوروبا.. متى وأين وكيف؟

Lebanon 24
25-08-2022 | 10:30
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تجري في مدينة إسطنبول التركية، في الساعة الخامسة بحسب التوقيت الصيفي البريطاني من مساء اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ".


وتشكل هذه المناسبة فرصة للمراقبين للتكهن بشكل المجموعات، وذلك بعد اكتمال عقد الفرق الـ32 المتأهلة إلى هذا الدور.
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ومن المنتظر أن يشمل المستوي الأول للفرق المشاركة، بحسب التصنيف الأخير المعتمد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أندية ريال مدريد وأينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي وميلان وبايرن ميونخ وباريس سان جرمان وبورتو وأياكس، وهي الأندية الحائزة على بطولات الدوري في بلادها بالإضافة إلى النادي الحائز على بطولة الدوري الأوروبي.

أما المستوى الثاني فسيضم أندية ليفربول وتشلسي وتوتنهام (إنجلترا) وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأشبيلية (إسبانيا) ويوفنتوس (إيطاليا) ولايبزيغ (ألمانيا).
وسيضم المستوى الثالث كلا من بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن (ألمانيا) وإنتر ميلان ونابولي (إيطاليا) وبنفيكا وسبورتنغ لشبونة (البرتغال) وسالزبورغ (النمسا) وشاختار دونتسك (أوكرانيا).
 
أما المستوى الرابع فيشمل أندية سيلتيك ورينجرز (اسكتلندا) ودينامو زغرب (صربيا) ومارسيليا (فرنسا) وكوبنهاغن (الدنمارك) وكلوب بروج (بلجيكا) وفيكتوريا بلزن (التشيك) ومكابي حيفا (إسرائيل).

وهذا يعني أن 4 فرق من 4 دول ستشارك في أقوى بطولة كروية إقليمية على مستوى الأندية، هي مانشستر سيتي وليفربول وتشلسي وتوتنهام (إنجلترا) وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأشبيلية (إسبانيا) وميلان ويوفنتوس وإنتر ميلان ونابولي (إيطاليا)، أما ألمانيا فسوف تشهد مشاركة 5 فرق هي: وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ولايبزيغ بالإضافة إلى وأينتراخت فرانكفورت بصفته بطل الدوري الأوروبي.

وكما هو الحال دائما، سيتم توزيع الفرق على 8 مجموعات، من خلال اختيار فريق من كل مستوى في مجموعة واحدة، مع تجنب اختيار فريقين من بلد واحد في المجموعة ذاتها.
 
مواعيد الجولات

أما مواعيد الجولة الأولى من البطولة فستكون على النحو التالي:

الجولة الأولى: 6 و7 أيلول
الجولة الثانية: 13 و14 أيلول
الجولة الثالثة: 4 و5 تشرين الأول
الجولة الرابعة: 11 و12 تشرين الأول
الجولة الخامسة: 25 و26 تشرين الأول
الجولة السادسة: 1 و2 تشرين الثاني
أما موعد قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، فسوف تقام يوم 7 تشرين الثاني في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا في مدينة نيون بسويسرا.

دور الستة عشر: 14/15/21/22 و7/8/14/15 آذار 2023
الدور ربع النهائي: 11/12 و18/19 نيسان 2023
الدور نصف النهائي: 9/10 و16/17 أيار 2023
نهائي التشامبيونزليغ 2022/2023

سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/23 في العاشر من حزيران 2023 على استاد "أتاتورك الأولمبي" في مدينة إسطنبول التركية، والذي شهد نهائي البطولة نفسها بين فريقي ليفربول وميلان في العام 2005.
 
 
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