سفارة الأرجنتين بمدريد تتسلم قميصا لمارادونا يعود لعام 1986

Advertisement

عاد قميص ارتداه الأسطورة الراحل دييغو مارادونا في نهائي كأس العالم 1986 إلى الأرجنتين الخميس بفضل أسطورة ألمانيا لوتار ماتياس.وأعاد ماتياس، الذي كان تبادل قميصه مع مارادونا بين شوطي نهائي مونديال 1986 بالمكسيك الذي فازت به الأرجنتين على حساب ألمانيا، عودة القميص التاريخي في مراسم أقيمت بالسفارة الأرجنتينية في مدريد.ومن المقرر عرض القميص في متحف جديد لكرة القدم بالعاصمة الإسبانية.وقال ماتياس "كان شرفا كبيرا دائما اللعب ضده (مارادونا)".وأضاف "كلاعب وكشخص، كان دائما شخصا في غاية الأهمية بالنسبة لي. سيظل دائما في قلوبنا".كما ذكر أسطورة "المانشافت"، أنه تبادل أيضا قميصه مع مارادونا بعد نهائي كأس العالم 1990 الذي فازت به ألمانيا في إيطاليا.وأوضح أن هذا القميص موجود في متحف بألمانيا.وبيع القميص الذي ارتداه مارادونا أمام المنتخب الإنجليزي في ربع نهائي مونديال 1986، حين سجل الهدف المثير للجدل الذي يطلق عليه هدف "يد الرب"، مقابل أكثر من 9 ملايين دولار في مزاد على الإنترنت أقامته دار "سوذبيز" في أيار الماضي.وكان هذا السعر الأعلى في التاريخ لقطعة من التذكارات الرياضية التي تباع في مزادات.