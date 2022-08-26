من فاز بلقب أفضل لاعب في أوروبا 2022؟ (صورة)

Advertisement

توج الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022 بشكل رسمي.وكان يتنافس على الجائزة 3 لاعبين تواجدوا في القائمة النهائية، وهم:1-كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني.2-البلجيكي تيبو كورتوا، مهاجم ريال مدريد.3-كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.