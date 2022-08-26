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رياضة

من فاز بلقب أفضل لاعب في أوروبا 2022؟ (صورة)

Lebanon 24
26-08-2022 | 05:00
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توج الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022 بشكل رسمي.

وكان يتنافس على الجائزة 3 لاعبين تواجدوا في القائمة النهائية، وهم:

1-كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني.
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2-البلجيكي تيبو كورتوا،  مهاجم ريال مدريد.
3-كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
 


بينما غاب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022، حيث احتل المركز السابع برصيد 46 نقطة.
 
(ملاعب)
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