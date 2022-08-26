Advertisement

رياضة

لاعب ألماني شهير: لست نادما على اعتزال اللعب الدولي

Lebanon 24
26-08-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-984324-637970913269272380.jpg
Doc-P-984324-637970913269272380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الألماني توني كروس، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إنه لم يندم على الإطلاق على اعتزال اللعب الدولي في العام الماضي.

وأوضح كروس (32 عاما) خلال جلسة أسئلة وأجوبة، عقدت لغرض العمل الخيري، إنه لم تكن هناك أي لحظة "شعرت فيها بالشك إزاء قراري الواعي بالاعتزال".
Advertisement

وأضاف: "قرار الاعتزال بعد بطولة أمم أوروبا، هو أمر تعاملت معه منذ فترة طويلة."

وخاض توني كروس 106 مباريات مع المنتخب الألماني وتوج معه بلقب كأس العالم 2014، وكان آخر ظهور له بقميص المنتخب في المباراة التي خسرها الفريق أمام نظيره الإنجليزي في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي أقيمت في 2021 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

وأضاف كروس، الذي توج للمرة الخامسة بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في الموسم الماضي: "فكرت بالفعل في الاعتزال عقب كأس العالم 2018 وأجريت عدة محادثات مع (المدير الفني السابق للمنتخب الألماني) يواخيم لوف حول هذا الشأن."
 
(ملاعب)



 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:28 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-08-26
05:00 | 2022-08-26
16:00 | 2022-08-25
14:00 | 2022-08-25
11:00 | 2022-08-25
10:30 | 2022-08-25
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website