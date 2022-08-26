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رياضة
لاعب ألماني شهير: لست نادما على اعتزال اللعب الدولي
Lebanon 24
26-08-2022
|
08:00
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قال الألماني توني كروس، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إنه لم يندم على الإطلاق على اعتزال اللعب الدولي في العام الماضي.
وأوضح كروس (32 عاما) خلال جلسة أسئلة وأجوبة، عقدت لغرض العمل الخيري، إنه لم تكن هناك أي لحظة "شعرت فيها بالشك إزاء قراري الواعي بالاعتزال".
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وأضاف: "قرار الاعتزال بعد بطولة أمم أوروبا، هو أمر تعاملت معه منذ فترة طويلة."
وخاض توني كروس 106 مباريات مع المنتخب الألماني وتوج معه بلقب كأس العالم 2014، وكان آخر ظهور له بقميص المنتخب في المباراة التي خسرها الفريق أمام نظيره الإنجليزي في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي أقيمت في 2021 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا.
وأضاف كروس، الذي توج للمرة الخامسة بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في الموسم الماضي: "فكرت بالفعل في الاعتزال عقب كأس العالم 2018 وأجريت عدة محادثات مع (المدير الفني السابق للمنتخب الألماني) يواخيم لوف حول هذا الشأن."
(ملاعب)
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