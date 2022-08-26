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رياضة
"تشيلسي" يقترب من حسم التعاقد مع لاعب روسي بارز... من هو؟ (صورة)
Lebanon 24
26-08-2022
|
11:00
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اقترب نادي تشيلسي من حسم التعاقد مع الموهبة الروسية أرسين زخاريان لاعب خط وسط دينامو موسكو، خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي.
وأفادت تقارير صحفية، بأن تشيلسي تقدم بعرض للفريق الروسي، لضم اللاعب الشاب البالغ 19 عاما، مقابل 15 مليون يورو.
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وصرح بافيل أندريف وكيل أعمال اللاعب لشبكة RB Sport: "ما تردد بشأن عرض تشيلسي صحيح، الاتفاق أصبح وشيكا".
ويعتبر زخاريان أحد ألمع اللاعبين الشباب في روسيا، حيث ظهر لأول مرة مع دينامو موسكو في تشرين الثاني 2020.
(روسيا اليوم)
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