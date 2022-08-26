بفضل لاعب ألماني سابق... قميص مارادونا يعود إلى الارجنتين

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عاد قميص الأسطورة دييغو أردماندو مارادونا، والذي ارتداه في نهائي كأس العالم 1986 بالمكسيك إلى الأرجنتين وذلك بفضل النجم الألماني السابق لوثار ماتيوس.وأعاد ماتيوس القميص في حفل خيري أقيم في السفارة الأرجنتينية في مدريد، وسيتم عرضه في معرض أساطير كرة القدم والذي سيكون مقره الدائم في العاصمة الإسبانية.وتبادل مارادونا وماتيوس القمصان في نهائي كأس العالم 1986 بالمكسيك، عندما فازت الأرجنتين 3 - 2، إذ كان الألماني مكلفاً بمراقبة النجم الأرجنتيني، لكن الأخير مرر تمريرة رائعة إلى زميله بوروتشاغا ليسجل الأخير هدف الفوز في الدقيقة 83.وقال ماتيوس خلال الحفل: لقد كان دائما شرف عظيم اللعب ضده لأنه كان الأفضل لقد كان مهما للغاية بالنسبة لي كلاعب وكشخص، سيبقى دائما في قلوبنا.