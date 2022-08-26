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رياضة

ضجة واسعة خلال مباراة بكرة الطائرة بكأس آسيا... والسبب ارتداء لاعبات صينيات كمامات

Lebanon 24
26-08-2022 | 16:00
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أثار فريق الكرة الطائرة الصيني للسيدات ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ارتداء لاعباته كمامات خلال مباراة جمعته بالمنتخب الإيراني ضمن نهائيات كأس آسيا في الفلبين.

وظهرت لاعبات الصين وهن يرتدين أقنعة الوجه مع بداية المباراة، قبل أن يقدمن على خلعهن بعد انتهاء الشوط الأول بالخسارة 24-26.
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بمجرد خلع الكمامات تمكنت الصينيات من الفوز بثلاثة أشواط متتالية لتنتهي المباراة بفوزهن في المباراة بواقع ثلاثة أشواط لواحد.

وعلى الرغم من تحقيق المنتخب الصيني للفوز، إلا أن الحادثة أثارت ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، حيث تفرض قيود صارمة لمواجهة وباء كورونا من خلال عدم التسامح مطلقا مع خلع الأقنعة والحجر الصحي الإلزامي واختبار الفيروسات المستمر.

وصب الكثير من الصينيين جام غضبهم على السلطات لعدم اهتمامها بصحة الرياضيين من أجل انجاح استراتيجية "صفر كوفيد" التي تتبعها البلاد، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وكتب أحد مستخدمي شبكة "ويبو" المعروفة بأنها تويتر الصيني، بعد المباراة قائلا: "ارتداء اللاعبات لأقنعة الوجه في المنافسات الرياضية أمر غير مسؤول للغاية.. أليس هؤلاء بشرا؟"

وكتب مستخدم آخر: "هل الصحة أهم أم الأداء.. إذا كنتم تريدون الحصول على نتائج، فلا تقدموا على هذا الفعل مجددا.. لا يستطيع الأشخاص العاديون التنفس جيدا عند ارتداء القناع وصعود السلالم فما بالك بالرياضيين.. هل تريدون خنق الناس؟".

وقال ثالث: "إلى متى تستمر مهزلة ما يسمى بالوقاية من الوباء؟ هل نريد أن نصبح مصدر سخرية لباقي بلدان العالم؟".

وبعد المباراة أصدر اتحاد كرة الطائرة الصيني بيانا اعتذر فيه من الإجراء وقال إن القرار اتخذ بسبب "نقص الخبرة".

وتفرض الصين استخدام واحدة من أكثر قيود مواجهة تفشي كوفيد-19 صرامة في العالم، بما في فرض ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن الداخلية والخارجية بالإضافة لعمليات إغلاق شديدة ومفاجئة وإجراءات منع السفر والتنقل.
المصدر: الحرة
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