Advertisement

رياضة

غوارديولا يحسم قضية انتقال سيلفا إلى برشلونة

Lebanon 24
26-08-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-984552-637971377116383067.jpg
Doc-P-984552-637971377116383067.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي أن صانع ألعابه البرتغالي برناردو سيلفا سيبقى في صفوف الفريق خلال النافذة الحالية لسوق الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير أشارت إلى رغبة سيلفا في الرحيل عن الدوري الإنكليزي الممتاز وسط اهتمام من ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي.
Advertisement

وشارك سيلفا احتياطيا في أول مباراتين في الدوري المحلي قبل أن يشارك أساسيا في الثالثة ضد نيوكاسل وسجل فيها هدف التعادل 3-3.

وسئل غوارديولا عن مستقبل سيلفا بعد المباراة الودية ضد برشلونة الأربعاء والتي ذهب ريعها لأغراض خيرية، فألمح حينها إلى إمكانية التخلي عن خدماته في حال الحصول على عرض جيد، لكن في المؤتمر الصحافي التقليدي الجمعة عشية المباراة ضد كريستال بالاس في المرحلة الرابعة كانت لهجته مختلفة بقوله "سيبقى هنا من دون أدنى شك. لم نتلق أي اتصال من أي ناد في ما يتعلق ببرناردو سيلفا، وبالتالي سيبقى. أنا أقول لكم إنه سيبقى".

وتخلى مانشستر سيتي عن ثلاثة لاعبين في الفترة الأخيرة وهم الظهير الأوكراني ألكسندر زينتشنكو والمهاجم البرازيلي غابريال جيزوس وكلاهما انضم إلى أرسنال، بالإضافة إلى الجناح رحيم سترلينغ المنتقل إلى تشلسي.

لكنه ضم في المقابل، ضم المهاجم النروجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني وكالفن فيليس من جاره ليدز يونايتد.
المصدر: فرانس برس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-08-27
16:00 | 2022-08-26
14:00 | 2022-08-26
11:00 | 2022-08-26
08:00 | 2022-08-26
05:00 | 2022-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website