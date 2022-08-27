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رياضة
هل ينتقل رونالدو لنابولي الإيطالي؟
Lebanon 24
27-08-2022
|
05:00
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علق روبرتو كاليندا، وكيل مهاجم نابولي الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، على التقارير التي انتشرت اليوم حول مفاوضات على صفقة تبادلية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وتداولت بعض المصادر أخبارا عن فكرة قدمها خورخي مينديز، وكيل نجم مانشستر يونايتد، رونالدو، بأن ينتقل أوسيمين إلى اليونايتد مقابل 100 مليون يورو مع انتقال البرتغالي إلى نابولي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع دفع اليونايتد لـ75 بالمئة من راتب "الدون".
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وفي تعليقه على هذه الأخبار قال كاليندا، وكيل المهاجم النيجيري: "أوسيمين هو لاعب لنابولي ويريد أن يلعب دوري الأبطال مع الفريق، وسيكون فخورا بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا".
ومن جانبها، قالت شبكة "الراي" الإيطالية، إن تلك الأخبار التي تم تداولها عن التبادل ما بين اليونايتد ونابولي هي افتراضية فقط.
(روسيا اليوم)
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