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رياضة

لاتسيو يضرب "إنتر ميلان" بثلاثية

Lebanon 24
27-08-2022 | 08:00
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فاز فريق لاتسيو على ضيفه إنتر ميلان 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز أودينيزي على مونزا 2 - 1.

وتقدم لاتسيو بهدف سجله فيليبي أندرسون في الدقيقة 40 وتعادل إنتر ميلان عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 51 ثم سجل لويس ألبيرتو الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 75 قبل أن يسجل بيدرو رودريجيز الهدف الثالث للاتسيو في الدقيقة 86.
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ورفع لاتسيو رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد إنتر ميلان عند ست نقاط في المركز الرابع.
 
 
(العربية)
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