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رياضة

تحديد موعد مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ في مجموعات دوري الأبطال

Lebanon 24
27-08-2022 | 14:00
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يتواجه برشلونة وبايرن ميونخ في أقوى مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال، الثلاثاء 13 أيلول ضمن الجولة الثانية، بحسب البرنامج المعلن السبت من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقبل هذه المباراة المنتظرة، يستهل البايرن مشواره في المسابقة القارية الأولى في 7 أيلول على أرض إنتر الإيطالي في ميلانو، ضمن مجموعة ثالثة حديدية تضم أيضا فيكتوريا بلزن التشيكي.
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وفي 6 أيلول، يستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه على أرض سلتيك الاسكتلندي، في مجموعة سادسة تضم لايبزيغ الألماني وشاختيور دانيتسك الأوكراني.

وفي الوقت عينه، يتواجه باريس سان جيرمان الفرنسي ونجومه مع يوفنتوس الإيطالي في ملعب "بارك دي برانس" الباريسي، ضمن مجموعة ثامنة تضم أيضا بنفيكا البرتغالي، ومكابي حيفا.
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