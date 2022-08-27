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رياضة

أتلتيكو مدريد يمنع لاعبيه من منح قمصانهم للمشجعين.. ما السبب؟

Lebanon 24
27-08-2022 | 16:00
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كشف نادي أتلتيكو مدريد، المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم، لجماهيره عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها الحصول على قمصان اللاعبين بعد المباريات.

وحصد "الروخي بلانكوس" ثلاث نقاط من مباراتين، فاز في الأولى على خيتافي وخسر في الثانية أمام فياريال، في الموسم الجديد 2022-2023 من منافسات "الليغا".
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وطلبت إدارة النادي من الجماهير عدم حمل لافتات ورقية أو حتى كرتونية مصنوعة منزلياً، والتي يستخدمها الأنصار في طلب قمصان اللاعبين.

وأكد النادي في بيان له، أنه سيتم تجاهل هذه اللافتات، خاصة مع قرار أتلتيكو مدريد الأخير، الذي غيّر فيه من سياساته بهذا الخصوص.

وأوضحت الإدارة أنها قررت طرح تلك القمصان للبيع في مزاد علني عبر تطبيق Momento Market، وهي أخبار ليست جيدة بالنسبة للجماهير، وفق موقع sport bible البريطاني.


ونشر أتلتيكو مدريد بياناً رسمياً على موقعه الإلكتروني، قال فيه: "سيتاح لجماهيرنا في أثناء مشاهدة المباريات الدخول في مزاد علني من أجل الحصول على القمصان".

وأضاف: "سيكون الشريك الجديد للنادي إيه سي مومينتو مسؤولاً عن تنظيم مزادات هذا الموسم للقمصان، التي يرتديها لاعبونا خلال مباريات معينة".

وأوضح: "ومن أجل التمتع بخوض هذه التجربة، يتعين على المشجعين تنزيل تطبيق Momento Market، ومن خلاله سيتمكنون من الدخول في المزادات التي يريدونها".

وقد تكون هذه الفكرة في صالح جميع الأطراف، خاصة بعد الخلاف الأخير الذي نشب بين ماريو هيرموسو، مدافع "الروخي بلانكوس"، ومشجعي الفريق مطلع الأسبوع الجاري.

واشتبك هيرموسو لفظياً مع الجماهير التي هاجمت اللاعبين بعد الخسارة أمام فياريال، قبل أن يقوم اللاعب بتسلق لوحة الإعلانات وصولاً إلى المدرجات، لكن الأنصار ردوا بقذفه بالزجاجات.
 
(عربي بوست)

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