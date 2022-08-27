لسبب غريب... رونالدو يريد شراء نادي غولف فاخر في البرتغال!

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يخطط البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، لشراء نادي "غولف" يقع بالقرب من قصره الفاخر في البرتغال، حتى يكون قادراً على هدمه.وذكرت صحيفة the sun البريطانية، أن كريستيانو رصد مبلغاً مالياً يصل إلى 17 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار)، من أجل شراء هذا النادي.ويهدف أفضل لاعب في العالم لـ5 مرات، من وراء هذه الخطوة، إلى ضمان الحفاظ على خصوصيته وعدم انتهاكها، في القصر الذي امتلكه عام 2019.كما يتسبب هذا النادي في حجب رؤية كريستيانو من داخل القصر إلى الخارج، لذا يريد شراءه ثم هدمه قبل الانتقال إليه مع صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز (28 عاماً) وأولاده الخمسة.وصرّح أحد العاملين في مشروع بناء هذا القصر لصحيفة "ذا صن": "يمثل النادي مشكلة كبيرة بالنسبة لكريستيانو رونالدو، ومن أجل ذلك يريد هدمه".وأضاف: "التكلفة ليست المشكلة بالنسبة لشخص مثله، فهو بالتأكيد قادر على تحملها".ويحاول محامو "الدون" منذ يوم الثلاثاء 23 آب 2022، التوصل إلى نتيجة مع ميغويل تشامبيلمود، وهو مالك نادي أويتافوس للغولف، لكن الأخير لم يعطهم قراره النهائي حتى الآن.ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من العمل في بناء القصر، البالغ تكلفته حوالي 21 مليون يورو، وفق مجلة Look الأمريكية المتخصصة في نقل الأخبار الشخصية لنجوم الفن والرياضة، في أوائل العام المقبل 2023.