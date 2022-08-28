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رياضة
بقيادة هالاند.. مانشستر سيتي يقلب النتيجة في مباراة مثيرة
Lebanon 24
28-08-2022
|
02:00
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للأسبوع الثاني على التوالي، عاد مانشستر سيتي، بعد التأخر بهدفين، ليقلب النتيجة، وكانت الضحية هذه المرة نادي كريستال بالاس.
وعلى ملعب الاتحاد، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قلب مانشستر سيتي تأخره بنتيجة 0-2، إلى انتصار عريض بنتيجة 4-2.
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وأنهى كريستال بالاس الشوط الأول بنتيجة 2-0 التي صدمت الجماهير، بفضل هدفين، سجلهما جون ستونز في مرماه، والمدافع جواكيم أنديرسين.
ولكن مانشستر سيتي انتفض بالشوط الثاني، بفضل مهاجمه الجديد إيرلنغ هالاند، الذي سجل ثلاثة أهداف، تلت هدف البرتغالي بيرناردو سيلفا.
وكان مانشستر سيتي قد عاد للتعادل 3-3، الأسبوع الماضي، بعد أن كان متأخرا بنتيجة 3-1، أمام نيوكاسل.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
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