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رياضة

ليفربول.. انتصار "تاريخي" بالتسعة وصيام مقلق لصلاح

Lebanon 24
28-08-2022 | 05:00
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حقق ليفربول أكبر انتصار بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن "سحق" ضيفه بورنموث بتسعة أهداف نظيفة، مساء السبت.


وعوض ليفربول بدايته السيئة في الدوري الإنجليزي، بعد تعادلين وهزيمة، ليحقق انتصارا "تاريخيا" أمام جماهيريه على استاد أنفيلد.
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وتوالى 7 لاعبين على التسجيل للريدز، وهم الكولومبي لويس دياز (هدفان) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (هدفان) والإنجليزيان ترينت أليكساندر آرنولد وهارفي إليوت والهولندي فيرجل فان دايك والبرتغالي فابيو كارفاليو، كما سجل المدافع كريس ميفام هدفا في مرماه.
 
 
ودخل ليفربول التاريخ، معادلا الرقم لأكبر نتيجة في تاريخ البطولة، وهي 9-0، والتي سبقه لها مانشستر يونايتد أمام إبسويتش تاون عام 1995.

وبالرغم من مهرجان الأهداف، إلا أن النجم المصري محمد صلاح، حامل لقب هداف البريميرليغ، فشل بتسجيل أي هدف، بل وفشل في صناعة أي هدف.

وحاول صلاح التسجيل كثيرا، حتى أن المدرب الألماني يورغن كلوب أبقاه حتى نهاية اللقاء، على أمل حصوله على فرصة تسجيل، لكنه فشل بتحويل الفرص المحققة إلى أهداف.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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