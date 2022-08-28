31
o
بيروت
38
o
طرابلس
19
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
37
o
النبطية
40
o
زحلة
39
o
بعلبك
19
o
بشري
31
o
بيت الدين
40
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ليفربول.. انتصار "تاريخي" بالتسعة وصيام مقلق لصلاح
Lebanon 24
28-08-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق ليفربول أكبر انتصار بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن "سحق" ضيفه بورنموث بتسعة أهداف نظيفة، مساء السبت.
وعوض ليفربول بدايته السيئة في الدوري الإنجليزي، بعد تعادلين وهزيمة، ليحقق انتصارا "تاريخيا" أمام جماهيريه على استاد أنفيلد.
Advertisement
وتوالى 7 لاعبين على التسجيل للريدز، وهم الكولومبي لويس دياز (هدفان) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (هدفان) والإنجليزيان ترينت أليكساندر آرنولد وهارفي إليوت والهولندي فيرجل فان دايك والبرتغالي فابيو كارفاليو، كما سجل المدافع كريس ميفام هدفا في مرماه.
ودخل ليفربول التاريخ، معادلا الرقم لأكبر نتيجة في تاريخ البطولة، وهي 9-0، والتي سبقه لها مانشستر يونايتد أمام إبسويتش تاون عام 1995.
وبالرغم من مهرجان الأهداف، إلا أن النجم المصري محمد صلاح، حامل لقب هداف البريميرليغ، فشل بتسجيل أي هدف، بل وفشل في صناعة أي هدف.
وحاول صلاح التسجيل كثيرا، حتى أن المدرب الألماني يورغن كلوب أبقاه حتى نهاية اللقاء، على أمل حصوله على فرصة تسجيل، لكنه فشل بتحويل الفرص المحققة إلى أهداف.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد وفاة الراسي.. هذا ما قررته العائلة
Lebanon 24
بعد وفاة الراسي.. هذا ما قررته العائلة
11:10 | 2022-08-27
27/08/2022 11:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تخرج عن صمتها: هكذا علقت على وفاة شقيقها جورج بحادث مروع.. ما قالته يُبكي الحجر (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تخرج عن صمتها: هكذا علقت على وفاة شقيقها جورج بحادث مروع.. ما قالته يُبكي الحجر (صور)
00:35 | 2022-08-28
28/08/2022 12:35:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اول تعليق لنادين الراسي بعد وفاة شقيقها.. واعلامي يكشف عن حالتها النفسية
Lebanon 24
اول تعليق لنادين الراسي بعد وفاة شقيقها.. واعلامي يكشف عن حالتها النفسية
13:50 | 2022-08-27
27/08/2022 01:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد لافت في مطار بيروت.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
مشهد لافت في مطار بيروت.. ماذا يجري؟
13:22 | 2022-08-27
27/08/2022 01:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وداع الفنان جورج الراسي الاثنين .. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وداع الفنان جورج الراسي الاثنين .. إليكم التفاصيل
12:23 | 2022-08-27
27/08/2022 12:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2022-08-28
"الفيفا" ينهي إيقاف الهند لتستضيف مونديال السيدات تحت 17 سنة
02:00 | 2022-08-28
بقيادة هالاند.. مانشستر سيتي يقلب النتيجة في مباراة مثيرة
23:00 | 2022-08-27
لسبب غريب... رونالدو يريد شراء نادي غولف فاخر في البرتغال!
16:00 | 2022-08-27
أتلتيكو مدريد يمنع لاعبيه من منح قمصانهم للمشجعين.. ما السبب؟
14:00 | 2022-08-27
تحديد موعد مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ في مجموعات دوري الأبطال
11:00 | 2022-08-27
مانشستر يونايتد يهزم ساوثهامبتون ليحقق فوزه الثاني تواليًا في الدوري
فيديو
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
06:20 | 2022-08-28
28/08/2022 16:25:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
00:24 | 2022-08-27
28/08/2022 16:25:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حطم الرقم القياسي في التهام الفشار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
حطم الرقم القياسي في التهام الفشار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
04:42 | 2022-08-25
28/08/2022 16:25:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact