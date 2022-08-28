"الفيفا" ينهي إيقاف الهند لتستضيف مونديال السيدات تحت 17 سنة

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نهى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الجمعة، إيقاف الاتحاد الهندي للعبة، ما يضمن أن البلاد يمكن أن تستضيف كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في تشرين الاول المقبل.وكانت هذه الخطوة متوقعة هذا الأسبوع بعد أن أعادت المحكمة العليا الهندية السيطرة على الاتحاد الوطني لكرة القدم إلى إدارته، وأعادت إدارة الاتحاد إلى مسؤولي كرة القدم كما أراد "الفيفا".وكان "الفيفا" أوقف الاتحاد الهندي دوليا الأسبوع الماضي "بسبب تأثير لا داعي له من أطراف ثالثة".ويستخدم "الفيفا" أحيانا هذا الأسلوب لحماية الاتحادات الأعضاء من نفوذ السلطات الحكومية أو القانونية التي تسعى إلى التأثير على كرة القدم على المستوى الوطني.وكانت المحكمة العليا الهندية أطاحت في ايار الماضي برافول باتيل من منصب رئيس اتحاد كرة القدم لعموم الهند، بسبب عدم إجراء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها بحلول ديسمبر 2020 ولاستمراره في المنصب بعد ذلك التاريخ.ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في الفترة من 11 إلى 30 تشرين الاول المقبل، على أن تقام أربع مباريات في يوم الافتتاح، بما فيها مباراة للدولة المضيفة الهند ضد الولايات المتحدة.