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رياضة
رسميا.. برشلونة ينجح في تسجيل كوندي ضمن تشكيلته
Lebanon 24
28-08-2022
|
11:00
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علنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بشكل رسمي عن تسجيل اللاعب الفرنسي جول كوندي في صفوف فريقه الجديد برشلونة.
وتعاقد برشلونة مع كوندي هذا الصيف قادما من إشبيلية، لكنه لم يشارك مع الفريق في أول مباراتين في الدوري الإسباني، نظرا لعدم قيده لأسباب إدارية.
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ولكن اللاعب الدولي الفرنسي، ظهر أخيرا في قائمة برشلونة الرسمية على الموقع الالكتروني للرابطة الإسبانية بعد 15 يوما من تسجيل كافة الصفقات الجديدة للنادي الكتالوني.
كما تواجد كوندي ضمن قائمة برشلونة، التي ستواجه بلد الوليد في وقت لاحق اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني لكرة القدم.
المصدر:
روسيا اليوم
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