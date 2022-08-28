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رياضة

مدرب رونالدو السابق يحرض نظيره في تشيلسي على عدم التعاقد مع "الدون"

Lebanon 24
28-08-2022 | 14:00
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كشفت تقارير إعلامية، أن المدرب السابق لمانشستر يونايتد، الألماني رالف رانغنيك، نصح مدرب تشيلسي، مواطنه توماس توخيل، بعدم ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف "البلوز".

وربطت تقارير إعلامية عدة مع فتح سوق الانتقالات الصيفية الحالية في يونيو الماضي، رونالدو بالانتقال من مانشستر يونايتد إلى تشيلسي الذي يسعى لتعزيز صفوفه بمهاجم صريح، لكن سرعان ما أغلق الأخير باب التكهنات، مديرا ظهره للاعب الدولي البرتغالي بشكل مفاجئ، ليبقى أسيرا داخل ملعب "مسرح الأحلام"، باحثا عن وجهة جديدة مناسبة.
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ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن تود بويلي، مالك تشيلسي الجديد، كان أحد المرحبين بشدة بصفقة رونالدو، حيث كان معجبا بفكرة بناء الفريق من حوله.

ولكن توخيل عارض التعاقد مع رونالدو بناء على نصيحة صديقه المقرب ومدرب يونايتد السابق رانغنيك، الذي أشرف على تدريب النجم البرتغالي في الموسم الماضي قبل رحيله لتدريب منتخب النمسا.

ويسعى رونالدو للرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف صوب ناد يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، وقد تشهد الأيام الأخيرة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، تحولا مفاجئا في مستقبل النجم البرتغالي، الذي تحدثت تقارير صحفية أخيرا عن رغبة نادي نابولي الإيطالي في ضمه.
المصدر: روسيا اليوم
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