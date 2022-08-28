ماتياس بوغبا يهدد بالكشف عن معلومات خطيرة بشأن شقيقه ومبابي

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شكك ماتياس بوغبا، الشقيق الأكبر لنجم يوفنتوس، الدولي الفرنسي بول بوغبا في نزاهة شقيقه الأصغر بشكل علني.ونشر ماتياس فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، قال فيه إنه سيكشف عن تفاصيل عديدة تخص شقيقه لم تكن الجماهير على علم بها.وقال ماتياس في الفيديو الذي نشره بأربع لغات: "كلماتي إلى الجماهير الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية أي كل العالم، بالإضافة إلى عشاق أخي، وجماهير المنتخب الفرنسي ويوفنتوس وزملاء شقيقي والرعاة الخاصين به.. العالم بأسره، يستحق معرفة أشياء معينة، من أجل اتخاذ قرار بمعرفة كاملة بالحقائق، إذا كان بول بوغبا يستحق حقا الإعجاب والاحترام ومكانه في منتخب فرنسا، إذا كان شخصا جديرا بالثقة وإذا كان يستحق أن يؤخذ كمثال لشباب العالم والعلامات التجارية".وواصل: "سأكشف أمورا عن نزاهة محاميه، وأمورا مهمة عن كيليان مبابي (مهاجم باريس سان جيرمان)، والعديد من الشهادات ستؤكد أقوالي".ولم يوضح ماتياس موعد الكشف عن هذه الأمور، لكنه وعد الجميع بأنه سيكون كشف كـ"القنبلة" وسيتسبب في الكثير من ردود الأفعال.