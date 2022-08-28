Advertisement

رياضة

ماتياس بوغبا يهدد بالكشف عن معلومات خطيرة بشأن شقيقه ومبابي

Lebanon 24
28-08-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-985045-637973040187267777.png
Doc-P-985045-637973040187267777.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكك ماتياس بوغبا، الشقيق الأكبر لنجم يوفنتوس، الدولي الفرنسي بول بوغبا في نزاهة شقيقه الأصغر بشكل علني.

ونشر ماتياس فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، قال فيه إنه سيكشف عن تفاصيل عديدة تخص شقيقه لم تكن الجماهير على علم بها.
Advertisement

وقال ماتياس في الفيديو الذي نشره بأربع لغات: "كلماتي إلى الجماهير الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية أي كل العالم، بالإضافة إلى عشاق أخي، وجماهير المنتخب الفرنسي ويوفنتوس وزملاء شقيقي والرعاة الخاصين به.. العالم بأسره، يستحق معرفة أشياء معينة، من أجل اتخاذ قرار بمعرفة كاملة بالحقائق، إذا كان بول بوغبا يستحق حقا الإعجاب والاحترام ومكانه في منتخب فرنسا، إذا كان شخصا جديرا بالثقة وإذا كان يستحق أن يؤخذ كمثال لشباب العالم والعلامات التجارية".

وواصل: "سأكشف أمورا عن نزاهة محاميه، وأمورا مهمة عن كيليان مبابي (مهاجم باريس سان جيرمان)، والعديد من الشهادات ستؤكد أقوالي".

ولم يوضح ماتياس موعد الكشف عن هذه الأمور، لكنه وعد الجميع بأنه سيكون كشف كـ"القنبلة" وسيتسبب في الكثير من ردود الأفعال.
المصدر: روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-08-28
11:00 | 2022-08-28
08:00 | 2022-08-28
05:00 | 2022-08-28
02:00 | 2022-08-28
23:00 | 2022-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website